Возможное закрытие баров в Москве, новый альбом Travis и другие новости дня

В России за сутки выявили более 12 тыс. случаев коронавируса. Это рекордный показатель для страны за все время пандемии. Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 увеличилось до 1 272 238.

Из‑за начала второй волны пандемии в мэрии Москвы обсуждают возможное закрытие ночных клубов, баров и караоке. Закрывать кафе и рестораны пока не планируют.

Столичные власти также объяснили сбор данных о сотрудниках, переведенных на удаленную работу. Предполагается, что эти сведения помогут оценить, снизился ли в городе пассажиропоток.

В РАН назвали «красный прилив океана» причиной экологической катастрофы на Камчатке. Ученые считают, что именно вредоносное цветение воды привело к гибели морских существ и отравлению людей.

Нобелевскую премию мира получила Всемирная продовольственная программа ООН. Это крупнейшая в мире гуманитарная организация, которая борется с голодом.

Во время онлайн-заседания парламента Дании неизвестный выдал себя за Светлану Тихановскую. Парламентарии заметили подвох только через 40 минут, когда собеседник начал задавать вопросы о борделях с животными в стране.

Министра образования Архангельской области Юрия Гнедышева задержали по делу о педофилии. Его подозревают в развратных действиях в отношении двух несовершеннолетних школьниц.

Максим Чумаченко — владелец котов, которые погибли зимой во время перелета «Аэрофлотом», — заявил, что перевозчик «убивает 100 животных в месяц». «Аэрофлот» попросил его опровергнуть эту информацию.

Linkin Park переиздали «Hybrid Theory» в честь 20-летия пластинки. Travis выпустили альбом «10 Songs» — свое название он получил по количеству треков. У «Источника» вышел релиз под названием «Pop Trip», у Гречки — мини-альбом «Хватит».

Бенедикт Камбербатч снова исполнит роль Доктора Стрэнджа в третьем фильме о Человеке-пауке. В новой картине он выступит в качестве наставника Питера Паркера.