«Похожий человек»: послушайте новый сингл группы OQJAV

«Похожий человек» — первая композиция с будущего альбома OQJAV «Кромешна». Его релиз назначен на 6 ноября, а презентация пластинки в Москве состоится 22 ноября в «Главклубе».

Группа OQJAV порадовала фанатов неожиданным релизом сингла под названием «Похожий человек». Послушать его можно в iTunes , Spotify и SoundCloud .

Как отметил солист OQJAV Вадик Королев, «Похожий человек» — это история «о каждодневном предательстве себя, по чуть-чуть, помногу, как захочется, как позволится, как переступится».

OQJAV основали в 2012 году музыканты из Перми и Екатеринбурга. В феврале этого года группа выпустила трек «4 птицы». Интервью с солистом OQJAV Вадимом Королевым для «Афиши Daily» читайте здесь.