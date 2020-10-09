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В РАН назвали «красный прилив океана» причиной экологической катастрофы на Камчатке

Валерия Корниенко
Сегодня в 18:14

Причиной экологической катастрофы в прибрежной акватории Тихого океана на Камчатке стало природное явление, заявил вице-президент Российской академии наук (РАН) Андрей Адрианов. Его слова приводятся на сайте правительства Камчатского края.

Ученые считают, что гибель морских организмов в Авачинском заливе вызвана «красным приливом океана» — природным явлением, представляющим собой вредоносное цветение воды.

«Мы наблюдаем очень высокую концентрацию растительных пигментов в воде в районе юго-восточной Камчатки, в том числе в районе Халактырского пляжа и дальше на юг», — пояснил Адрианов.

По его словам, при анализе проб воды в районе Халактырского пляжа было выявлено 12 видов микроводорослей. Часть из них выделяет токсины, что могло привести к гибели беспозвоночных животных, а также вызвать диарею у людей.

«Мы имеем чуть более сложное явление: бывает, что цветет один вид микроводорослей, давая рекордные вспышки численности, здесь же более сложная комбинация. Происходили смены доминирования отдельных микроводорослей, каждый из которых ответственен за производство разных токсинов», — отметил эксперт РАН.

При этом ученые исключают версии загрязнения воды на Камчатке, связанные с сейсмической активностью, а также техногенные и радиационные. Согласно данным научных институтов, это маловероятные причины, говорится в сообщении.

В начале октября жители Камчатки сообщили о загрязнении в районе Авачинской бухты и Халактырского пляжа, а также о массовой гибели морских животных. При анализе проб выяснилось, что предельно допустимая норма фенолов в воде превышена в 2,5 раза, нефтепродуктов — в 4 раза.

В результате загрязнения в Авачинской бухте погибли 95% рыб, крабов и осьминогов. «Гринпис» назвал случившееся на Камчатке экологической катастрофой.

Следственный комитет возбудил уголовное дело из‑за загрязнения воды на Камчатке. Исследования, проведенные криминалистами камчатского управления МВД, показали в пробах воды только наличие горюче-смазочных материалов, но не ядовитых веществ. Причина загрязнения на Камчатке до сих пор неизвестна.

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