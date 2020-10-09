Face читает о том, как стал богатым, в новой песне «Просто»

Рэпер Фейс выпустил новый сингл «Просто», в котором поет о своем богатстве и влиянии. Послушать его можно здесь.

Трек предположительно войдет в альбом артиста «F12». «Просто» — это вторая композиция, которую музыкант опубликовал в этом месяце: несколько дней назад вышла песня «Пусси».

В январе Фейс выпустил подробную видеоинструкцию правильной передачи посылок в СИЗО. В июне музыкант выбыл из списка самых успешных российских звезд моложе 40 лет по версии журнала Forbes. За год ему не удалось заработать больше 1 млн долларов. А в сентябре Роспотребнадзор запретил текст песни рэпера «Суицид».

Последний на данный момент альбом Фейса «12» вышел 1 октября прошлого года. В нем рэпер вновь вернулся к остросоциальной повестке, которая впервые стала доминирующей на пластинке «Пути неисповедимы» 2018 года.