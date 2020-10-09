Netflix показал трейлер документального сериала «Неразгаданные тайны»

Шоу представляет собой коллекцию историй про нераскрытые убийства и незавершенные дела о пропаже людей. Повествование ведется от лица семей жертв и сотрудников полиции.

Проект существует с 1987 года, и в разное время его выпускали каналы NBC, CBS, Lifetime, Spike TV. Теперь он выходит на платформе Netflix, которая подготовила шесть новых серий. Первая шестерка эпизодов появилась 1 июля.

2 октября на Netflix вышел документальный сериал «Song Exploder» о создании известных музыкальных хитов. О своей работе поговорили певица Алиша Кис, композитор и автор бродвейских мюзиклов Лин-Мануэль Миранда, американская рок-группа R.E.M. и рэпер Ty Dolla $ign.