Linkin Park переиздали «Hybrid Theory» в честь 20-летия альбома

В шестидисковое издание вошли оригинальный альбом, сборник ремиксов «Reanimation», а также различные демоверсии и неизданные треки, в том числе «Pictureboard». Ранее песню можно было услышать только на живых выступлениях в промежутке между альбомными записями.

Группа Linkin Park выпустила юбилейную расширенную версию альбома «Hybrid Theory». В октябре пластинке исполняется 20 лет с момента релиза.

Кроме цифровой версии «Hybrid Theory» будут доступны физические копии на CD и виниле. Также в продаже появятся бонусные материалы: три DVD, арт-принты и 80-страничная книга с неизданными ранее фотографиями.

«На мой взгляд, именно благодаря лучшим фанатам на планете мы оказались там, где мы есть сейчас», — приводится в инстаграме LP цитата покойного солиста группы Честера Беннингтона.

В сентябре Linkin Park выпустили документальный фильм к десятилетию своего альбома «A Thousand Suns». Изначально лента, посвященная созданию четвертой студийной пластинки группы, была выпущена на DVD, но теперь ее можно посмотреть на ютьюб-канале LP.