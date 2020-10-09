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Ученые создали из отходов биопластик, который разлагается за 12 месяцев

Анастасия Цой
Сегодня в 17:20

Ученые из немецкого Института производственных систем и технологий проектирования общества Фраунгофера изобрели биопластик из отходов, который разлагается за 12 месяцев. Об этом сообщает New Atlas.

Специалисты надеются, что с помощью новой технологии в будущем можно будет снизить количество используемой нефти, из которой производится пластик. Также это позволит уменьшить загрязнение окружающей среды.

При создании биопластика ученые опробовали в качестве основы промышленные отходы, например масла, в которых содержится большое количество остаточных минералов. По свойствам такой пластик похож на полипропилен — термопластичный полимер, который используется в продукции сейчас. Однако, в отличие от полипропилена, новый биопластик разлагается не сотни лет, а всего год.

В Канаде до конца 2021 года планируют запретить одноразовую продукцию из пластика — пакеты, соломинки, палочки и посуду. По словам министра окружающей среды, запрет пока не коснется медицинских учреждений, однако во время пандемии коронавируса в министерстве активно обсуждают, как правильно утилизировать неэкологичные средства индивидуальной защиты.

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