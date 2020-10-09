Фестиваль Context. Diana Vishneva представил программу. В этом году он пройдет офлайн и онлайн

Международный фестиваль современной хореографии Context. Diana Vishneva пройдет в этом году и офлайн (c 14 октября по 29 ноября в Москве и Петербурге), и онлайн. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы.

Фестиваль откроется «Вечером молодых хореографов» (14 и 15 октября на сцене «Гоголь-центра» в Москве и 18 октября на сцене Детского театра танца Бориса Эйфмана в Петербурге). Свои постановки представят хореографы из Петербурга, Екатеринбурга, Казани и Воронежа. Во второй части зрители увидят постановки финалиста и победителя прошлых лет. В этом году у тех, кто будет наблюдать за конкурсом онлайн, появится возможность отдать голос за понравившегося финалиста — ему или ей будет присуждена специальная премия.