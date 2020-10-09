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Фестиваль Context. Diana Vishneva представил программу. В этом году он пройдет офлайн и онлайн

Анастасия Цой
Сегодня в 17:10

Международный фестиваль современной хореографии Context. Diana Vishneva пройдет в этом году и офлайн (c 14 октября по 29 ноября в Москве и Петербурге), и онлайн. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы.

Фестиваль откроется «Вечером молодых хореографов» (14 и 15 октября на сцене «Гоголь-центра» в Москве и 18 октября на сцене Детского театра танца Бориса Эйфмана в Петербурге). Свои постановки представят хореографы из Петербурга, Екатеринбурга, Казани и Воронежа. Во второй части зрители увидят постановки финалиста и победителя прошлых лет. В этом году у тех, кто будет наблюдать за конкурсом онлайн, появится возможность отдать голос за понравившегося финалиста — ему или ей будет присуждена специальная премия.

© Пресс-материалы
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© Пресс-материалы
2 из 2

Также на фестивале покажут спектакли «Воздух» хореографа Ольги Лабовкиной, «Шахерезада» (главные партии исполняют Диана Вишнева и Денис Савин) и «Шут» Пермского театра оперы и балета в хореографии Алексея Мирошниченко. Чтобы подговорить зрителей к просмотру, появился спецпроект «Как устроен балет на примере спектакля «Шахерезада» от Context. Diana Vishneva и Arzamas.academy.

Кроме спектаклей в программе будут паблик-токи, лекции, мастер-классы и кинопрограмма. Одно из интересных событий — диалог Дианы Вишневой и хореографа Каролин Карлсон.

Диана Вишнева и Каролин Карлсон
Диана Вишнева и Каролин Карлсон
© Пресс-материалы

В кинопрограмме, подготовленной совместно с Beat Film Festival, будут представлены три фильма: «Бит темного города», посвященный городу Балтимор, где родились жанры электронной музыки и уличного танца; «Маги Марен: Время действия» об ученице Мориса Бежара и единомышленнице Пины Бауш; «Посреди» о репетициях Анны Терезы де Кеерсмакер и ее труппы над постановкой «Посреди жизни».

Большинство событий и трансляций спектаклей будут представлены на онлайн-платформе фестиваля. Там же можно посмотреть полную программу фестиваля.

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