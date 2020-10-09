Альбом Леонида Агутина вошел в лонг-лист премии «Грэмми»

Альбом Леонида Агутина «La Vida Cosmopolita» вошел в лонг-лист музыкальной премии «Грэмми». Артист может оказаться номинантом в пяти категориях, сообщила его секретарь Наталия Николенко в беседе с ТАСС.

Пластинка может претендовать на награды в номинациях «Лучший альбом года» и «Лучший латинский поп-альбом». Совместная песня российского музыканта и гитариста Ал Ди Меолы «Just A Rainy Day», возможно, будет представлена в номинации «Лучший дуэт», а также «Лучшая аранжировка». Клип на песню «Funky Cha» попал в лонг-лист категории «Лучшее музыкальное видео». Николенко отметила, что короткий список будет представлен в декабре.

«La Vida Cosmopolita», на котором 11 песен, вышел в марте. Над альбомом работали артисты из Кубы, Колумбии, Венесуэлы, Пуэрто-Рико, Никарагуа, Аргентины, США и России.

В июне Национальная академия искусства и науки звукозаписи решила переименовать несколько номинаций премии «Грэмми», чтобы лучше описать достоинства или характеристики исполнений и песен.