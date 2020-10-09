В Дагестане госпитализировали 42 ребенка с симптомами острой кишечной инфекции

В Махачкале 42 ребенка попали в больницу с симптомами острой кишечной инфекции, сообщает ТАСС.

Дети жаловались на тошноту, боли в животе, у кого‑то поднялась температура. Они будут находиться под наблюдением медиков в течение недели. Большинство пострадавших ходили в детские сады (еще четверо — в школы, двое не посещали дошкольные учреждения): туда направили врачей-педиатров, инфекционистов и эпидемиологов для проведения медосмотров.

«Состояние маленьких пациентов оценивается как средней степени тяжести. Медицинская помощь им оказывается в полном объеме», — заявили в Минздраве республики.

Изначально в администрации Махачкалы сообщали о госпитализации 39 детей. Уточнялось, что все они находятся в удовлетворительном состоянии.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

5 октября в школе № 7 в Великих Луках на торжественной линейке в школе 13 детей пожаловались на недомогание. Сообщалось, что трое потеряли сознание. Учащихся госпитализировали в детскую городскую больницу. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Позже начальник управления образования Великих Лук Татьяна Лозницкая объяснила, что причиной госпитализации стало взволнованное состояние учеников. По ее словам, дети переживали во время церемонии присвоения школе имени лейтенанта пограничных войск Антона Злобина, потому что в этот момент «звучали речи патриотической и нравственной направленности, особенная музыка».