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Вышел тизер второй части мультфильма «Семейка Аддамс»

Анастасия Цой
Сегодня в 13:15

Вышел тизер второй части мультфильма «Семейка Аддамс». Продолжение появится в кинотеатрах в октябре 2021 года.

В ролике нет полноценных кадров из продолжения, зато зрителям показали всех основных персонажей. Дядя Фестер с радостью объявляет о возвращении, а затем попадает в неловкую ситуацию. Спасает его всегда мрачная Уэнздей Аддамс. «Сиквел. Как оригинально», — с сарказмом отмечает дочь Гомеса и Мартиши.

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Режиссерами мультфильма выступят создатели первой части Грег Тирнан («Полный расколбас») и Конрад Вернон («Шрек-2»). Главных героев, как и раньше, озвучили Оскар Айзек, Шарлиз Терон, Хлоя Грейс Морец, Ник Кролл и другие.

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