Вышел тизер второй части мультфильма «Семейка Аддамс». Продолжение появится в кинотеатрах в октябре 2021 года.

В ролике нет полноценных кадров из продолжения, зато зрителям показали всех основных персонажей. Дядя Фестер с радостью объявляет о возвращении, а затем попадает в неловкую ситуацию. Спасает его всегда мрачная Уэнздей Аддамс. «Сиквел. Как оригинально», — с сарказмом отмечает дочь Гомеса и Мартиши.