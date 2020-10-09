Вышел тизер второй части мультфильма «Семейка Аддамс». Продолжение появится в кинотеатрах в октябре 2021 года.
В ролике нет полноценных кадров из продолжения, зато зрителям показали всех основных персонажей. Дядя Фестер с радостью объявляет о возвращении, а затем попадает в неловкую ситуацию. Спасает его всегда мрачная Уэнздей Аддамс. «Сиквел. Как оригинально», — с сарказмом отмечает дочь Гомеса и Мартиши.
Режиссерами мультфильма выступят создатели первой части Грег Тирнан («Полный расколбас») и Конрад Вернон («Шрек-2»). Главных героев, как и раньше, озвучили Оскар Айзек, Шарлиз Терон, Хлоя Грейс Морец, Ник Кролл и другие.