Всемирная продовольственная программа — это крупнейшая в мире гуманитарная организация, которая борется с голодом. Премию дали «за усилия в борьбе с голодом, за вклад в создание условий для достижения мира в зонах конфликтов и за ведущую роль в попытках предотвратить использование голода как орудия войны и конфликтов».

Нобелевскую премию мира получила Всемирная продовольственная программа ООН . Об этом сообщил Нобелевский комитет.

Всемирная продовольственная программа была создана в 1963 году, каждый год она раздает четыре миллиона тонн продуктов. Отмечается, что в 2019 году организация помогла почти 100 млн человек в 88 странах мира.

5 октября началась Нобелевская неделя, уже объявили лауреатов премии по физиологии и медицине, по химии, физике и литературе. 12 октября объявят лауреата Нобелевской премии по экономике.

В прошлом году Нобелевскую премию мира получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али, который прекратил двадцатилетнюю войну между своей страной и соседней Эритреей.