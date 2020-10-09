Неизвестный выдал себя за Светлану Тихановскую на онлайн-заседании парламента Дании

Во время совещания в парламенте Дании, проходившего онлайн, неизвестный человек выдал себя за лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую. Об этом говорится на сайте Фолькетинга.

В начале переговоров человек, представившийся Тихановской, заявил, что у него не работает камера, и поэтому он вышел на связь без изображения. Через 40 минут после начала совещания участникам стало понятно, что их обманывают, и они завершили беседу.

Представители парламента заявили, что во время заседания «не было сказано ничего, что могло бы поставить под угрозу внешнеполитическую деятельность Дании». Участники обсуждали ситуацию в Беларуси и как поддержать ее жителей.

Член комитета Майкл Ааструп Йенсен заявил, что первые 25 минут разговора все было нормально, но позже скрывавшийся под именем Тихановской человек спросил, есть ли в Дании бордели с животными, и имеют ли к ним отношение собеседники.

Местные власти начали расследование случившегося и впредь будут просить включить камеру, проводя онлайн-встречи.

Лидер белорусской оппозиции была главной соперницей Александра Лукашенко на президентских выборах в Беларуси, прошедших 9 августа. По данным ЦИК, 80,1% избирателей проголосовали за Александра Лукашенко и только 10,1% — за Светлану Тихановскую. Многие жители республики с такими результатами не согласились и сразу после закрытия избирательных участков вышли с протестами, которые продолжаются уже два месяца.

Тихановской пришлось покинуть страну из‑за угроз в отношении ее семьи. Позже она объявила о формировании Координационного совета, который должен обеспечить мирную передачу власти в стране. Сейчас все члены его президиума либо насильно вывезены в другие страны, либо задержаны.

Несмотря на это, Тихановская проводит встречи с американскими дипломатами и лидерами европейских государств. В частности, она встречалась с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. 7 октября МВД России объявило Тихановскую в розыск на территории страны.