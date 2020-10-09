Президент Киргизии отправил в отставку правительство страны

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ, которым отправил в отставку правительство страны во главе с премьер-министром Кубатбеком Бороновым.

Парламент Киргизии проголосовал за то, чтобы назначить новым премьер-министром Садыра Жапарова. Это бывший киргизский депутат, которого протестующие несколько дней назад освободили из тюрьмы, где он отбывал 10-летний срок по обвинению в организации беспорядков.

Протесты в Бишкеке начались после окончания выборов в парламент, по итогам которых места в правительстве заняли представители четырех партий, которые считаются провластными. Основные оппозиционные партии не прошли. Всего в голосовании приняли участие 16 партий. О начале протестов можно прочитать здесь.

Протестующие захватили несколько правительственных зданий, а также выпустили из СИЗО и тюрем бывших президента, главу его аппарата, премьер-министров и других чиновников. В итоге ЦИК Киргизии признал итоги парламентских выборов недействительными, а мэр Бишкека подал в отставку.