В России за сутки выявили более 12 тыс. случаев коронавируса. Это рекордный показатель за все время

В России за сутки выявили 12 126 случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это рекордный показатель для страны за все время пандемии, ранее максимальное число заболевших за сутки было зафиксировано 11 мая — 11 656.

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, Петербурге, Московской, Ростовской, Нижегородской, Воронежской, Свердловской и Архангельской областях, а также в Красноярском крае и Ханты-Мансийском АО.