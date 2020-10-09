В России за сутки выявили более 12 тыс. случаев коронавируса. Это рекордный показатель за все время

В России за сутки выявили 12 126 случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это рекордный показатель для страны за все время пандемии, ранее максимальное число заболевших за сутки было зафиксировано 11 мая — 11 656.
Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, Петербурге, Московской, Ростовской, Нижегородской, Воронежской, Свердловской и Архангельской областях, а также в Красноярском крае и Ханты-Мансийском АО.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 1 272 238. За последние сутки вылечились 7092 человека, за все время — более миллиона. За сутки умер 201 пациент, за все время — 22 257.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 36,5 млн человек, более миллиона из них умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (7,6 млн). На втором и третьем — Индия (6,9 млн) и Бразилия (5 млн).