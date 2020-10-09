«10 Songs»: послушайте новый альбом группы Travis

Шотландская рок-группа Travis выпустила новый альбом. Он получил простое название «10 Songs» по количеству треков.

Шесть композиций с пластинки ранее были выпущены в качестве синглов. Первым стал трек «Kissing in the Wind», представленный еще в декабре прошлого года.

«Я прожил с этими песнями четыре года, а с некоторыми всего десять месяцев. Я уверен, что они будут иметь значение и через несколько лет. Я всегда надеюсь, что песни будут жить и следующие 25 лет», — заявил лидер и фронтмен группы Фрэн Хили в интервью журналу Clash.