«10 Songs»: послушайте новый альбом группы Travis

Шотландская рок-группа Travis выпустила новый альбом. Он получил простое название «10 Songs» по количеству треков.
Шесть композиций с пластинки ранее были выпущены в качестве синглов. Первым стал трек «Kissing in the Wind», представленный еще в декабре прошлого года.
«Я прожил с этими песнями четыре года, а с некоторыми всего десять месяцев. Я уверен, что они будут иметь значение и через несколько лет. Я всегда надеюсь, что песни будут жить и следующие 25 лет», — заявил лидер и фронтмен группы Фрэн Хили в интервью журналу Clash.
«10 Songs» — десятый альбом в дискографии Travis. Предыдущая пластинка коллектива «Everything at Once» вышла в 2016 году.
Travis — одна из главных групп Великобритании на рубеже девяностых-нулевых. Артисты стали первопроходцами жанра пост-брит-поп, который родился в то время, но быстро вышел из моды. Об интересной судьбе этого музыкального направления подробно рассказывала «Афиша Daily».