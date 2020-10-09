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Бенедикт Камбербатч вернется к роли Доктора Стрэнджа в «Человеке-пауке-3» с Томом Холландом

Анастасия Цой
Сегодня в 9:08

Актер Бенедикт Камбербатч снова исполнит роль Доктора Стрэнджа в третьем фильме о Человеке-пауке с Томом Холландом. В новой картине он выступит в качестве наставника Питера Паркера, сообщает The Hollywood Reporter.

Это не первый фильм, в котором у Человека-паука в исполнении Холланда есть наставник. В предыдущих двух лентах ему помогали Тони Старк и Ник Фьюри.

Детали нового сюжета не раскрываются, но ранее сообщалось, что в будущей картине появится злодей Электро. Как и в проекте с Эндрю Гарфилдом в главной роли, персонажа сыграет Джейми Фокс. Его появление объяснят с помощью концепции мультивселенной, согласно которой несколько миров существуют параллельно.

Третью часть блокбастера снимет Джон Уоттс, режиссер первых двух картин. Основной актерский состав вернется к своим ролям.

В июне киностудия Sony Pictures начала работу над продолжением мультфильма «Человек-паук: Через вселенные». В сиквеле расскажут о развитии отношений между Майлзом Моралесом и Гвен Стейси.

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