Алмо вместе с Бакеем и Zla2ust опубликовали клип на трек «Нет ран»

Обнинский музыкант и продюсер Алексей Мокроусов, известный как Алмо, выпустил вместе с белорусскими артистами Бакеем и Zla2ust клип на трек «Нет ран». Он появился на ютьюб-канале Алмо.
Видео снял режиссер Влад Конышев: в феврале вместе с Алмо он специально для этого отправился в Минск. По словам Конышева, он мог поработать с Мокроусовым еще над клипом на трек «Дачная», вышедшем два года назад, но тогда не совпал с музыкантом графиком.
«Передо мной стояла задача донести до людей одну мысль: не стоит расстраиваться по пустякам, жизнь продолжается», — рассказал о замысле песни автор текста Бакей. Ему вторит Zla2ust: «У меня тогда было не самое простое время, и трудно было написать что‑то легкое, поэтому в моем парте есть нотки грубого. Но все-таки главный посыл был в том, что нужно уметь радоваться: вся твоя грусть находится только у тебя в башке».
В августе Алмо опубликовал еще один клип — на трек «Будь собой», в нем он снялся вместе со своей семьей и друзьями. А до этого, в июле, артист представил EP «Хаус-будни». «Афиша Daily» поговорила с Алексеем Мокроусовым о пластинке, интервью можно прочитать здесь.