Алмо вместе с Бакеем и Zla2ust опубликовали клип на трек «Нет ран»

Обнинский музыкант и продюсер Алексей Мокроусов, известный как Алмо, выпустил вместе с белорусскими артистами Бакеем и Zla2ust клип на трек «Нет ран». Он появился на ютьюб-канале Алмо.

Видео снял режиссер Влад Конышев: в феврале вместе с Алмо он специально для этого отправился в Минск. По словам Конышева, он мог поработать с Мокроусовым еще над клипом на трек «Дачная», вышедшем два года назад, но тогда не совпал с музыкантом графиком.