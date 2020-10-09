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Во время теледебатов на голову вице-президента США Майка Пенса села муха. Она стала звездой соцсетей

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:48

Звездой теледебатов между действующим вице-президентом США Майком Пенсом и кандидатом на его должность Камалой Харрис неожиданно стала муха, севшая на голову Пенса. Об этом рассказал The Guardian.

Муха приземлилась на волосы политика и просидела на них две минуты. Насекомое привлекло внимание многих телезрителей и моментально стало мемом в соцсетях. У мухи Майкла Пенса даже появился собственный аккаунт в Twitter: в нем она призналась в своей гомосексуальности и симпатии к кандидату в президенты США Джо Байдену.

Люди оставили так много комментариев в интернете, посвященных мухе, что слово «муха» стало трендом в Twitter. Пользователи призывали провести интервью с насекомым и утверждали, что муха села на голову Пенса, чтобы раскритиковать его речь.

Во время дебатов внимание зрителем также привлек левый глаз Пенса — он казался покрасневшим и болезненным. В сети распространились комментарии о том, что такой «розовый глаз» может быть признаком коронавируса, однако перед участием в прениях политик сдал тест на COVID-19 — в отличие от Дональда Трампа, Пенс оказался здоров.

Несколько дней назад сувенирный магазин Белого дома начал продавать монету в честь «победы Трампа» над коронавирусом. Ее можно купить по предзаказу за 100 долларов.

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