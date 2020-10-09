Во время теледебатов на голову вице-президента США Майка Пенса села муха. Она стала звездой соцсетей

Звездой теледебатов между действующим вице-президентом США Майком Пенсом и кандидатом на его должность Камалой Харрис неожиданно стала муха, севшая на голову Пенса. Об этом рассказал The Guardian.

Муха приземлилась на волосы политика и просидела на них две минуты. Насекомое привлекло внимание многих телезрителей и моментально стало мемом в соцсетях. У мухи Майкла Пенса даже появился собственный аккаунт в Twitter: в нем она призналась в своей гомосексуальности и симпатии к кандидату в президенты США Джо Байдену.