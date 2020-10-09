В сети появился трейлер нового мультфильма от создателя «Песни моря»

Картина, выполненная в технике рисованной анимации, рассказывает историю о девочке Робине и ее отце-охотнике, который должен истребить последнюю стаю волков в Ирландии. Героиня встречает местную девочку Мэб и узнает секреты таинственных и прекрасных ирландских лесов.

В сети появился трейлер нового мультфильма, созданного ирландским аниматором Томмом Муром — «Легенды о волках». Ролик появился на ютьюб-канале Apple TV.

Вторым режиссером проекта выступил художник Росс Стюарт, который также работал вместе с Муром над мультфильмом «Тайна Келлс». «Легенду о волках» впервые показали на фестивале в Торонто — мультфильм высоко оценили критики. По их мнению, картина сможет претендовать на «Оскар», как и предыдущая работа Мура — «Песнь моря».

На стриминговом сервисе Apple TV+ мультфильм появится 11 декабря. Можно ли его будет посмотреть в кинотеатрах России, пока неизвестно.

Тем временем «Союзмультфильм» объявил о начале работы над полнометражным игровым фильмом о Чебурашке. Ленту планируется выпустить в массовый прокат в 2022 году.