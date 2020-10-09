Bicep выпустили сингл «Apricots» и анонсировали новый альбом

«Apricots» сопровождается видеоклипом, снятым режиссером Марком Дженкинсом . «Яркий и величественный», по мнению журнала Rolling Stone, трек содержит сэмплы традиционных малавийских песнопений, а также фрагменты выступлений женского хора Болгарского государственного радио и телевидения.

Как утверждают музыканты, при работе над «Apricots» и другими песнями с грядущего альбома «Isles» они изменили подход к записи музыки. «Основные элементы — это все еще наивные «джемы», но мы пытаемся собрать их так, чтобы они были немного более продуманными», — сказал Энди Фергюсон.

Дуэт Bicep был создан Энди Фергюсоном и Мэттом Макбрайаром в Белфасте в 2009 году. Друзья создали блог, в котором публиковали каверы на старые и забытые треки в стилях диско, хаус и техно. В 2017 году группа выпустила свой дебютный одноименный альбом.