Победителем Московского кинофестиваля стал фильм «Блокадный дневник»

Черно-белую драму об одной из самых трагических страниц Великой отечественной войны — блокаде Ленинграда — сняла оператор Ирина Уральская . Андрей Зайцев написал сценарий на основе произведений Ольги Берггольц , Даниила Гранина и дневников блокадников. Главную роль в картине исполнила Ольга Озоллапиня.

Московский Международный кинофестиваль подвел итоги. Победителем ММКФ в 2020 году стал российский фильм «Блокадный дневник» режиссера Андрея Зайцева .

Лучшим режиссером фестиваля признали британца Риши Пэлэма, снявшего драму «Хильда». Специального приза жюри удостоился турецкий драматург Эрдем Тепегез за ленту «В тени». «Серебряного Георгия» за актерские работы получили Гур Бентвич за роль в израильской картине «Как сыр в масле» и Меган Первис за «Хильду».

Самой яркой документальной лентой в конкурсной программе ММКФ стал корейский фильм «Ноктюрн» Гванчо Чона о музыканте с аутичным расстройством личности. Приз за лучший короткометражный фильм получил автор «Боюсь забыть твое лицо» Самех Алаа. Специальные призы киносмотра также вручили актрисам Светлане Дружининой и Светлане Крючковой.

В сентябре в Сочи завершился фестиваль «Кинотавр», его триумфатором стала якутская картина «Пугало» режиссера Дмитрия Давыдова.