перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Победителем Московского кинофестиваля стал фильм «Блокадный дневник» 0:52
Без кино и транспорта: Минздрав рекомендует россиянам остаться дома на выходных Вчера в 23:41
Le Monde: ЕС введет санкции против сотрудников Кремля и института, где разрабатывался «Новичок» Вчера в 23:25
В Анапе мужчина на инвалидной коляске спас тонущего в море Вчера в 23:05
На Сахалине запустят первые водородные поезда Вчера в 22:16
МВД отрицает версию соратницы Навального о перевозке бутылки в Берлин Вчера в 22:02
Принц Уилльям и сэр Дэвид Аттенборо учредили премию Earthshot. Ее вручат лучшим экопроектам Вчера в 21:55
Александр Софеев/Facebook В Москве задержали еще одного участника Pussy Riot — Александра Софеева
В Москве задержали еще одного участника Pussy Riot — Александра Софеева Вчера в 21:02
Первое видео Навального, задержание участниц Pussy Riot и другие новости дня Вчера в 20:57 Дайджест
В Мексике разбился самолет с 400 килограммами кокаина. Его преследовали военные вертолеты Вчера в 20:41
Netflix опубликовал трейлер нового фильма Дэвида Финчера «Mank» Вчера в 20:06
Росприроднадзор сообщил о десятикратном превышении фосфат-ионов в воде у Халактырского пляжа Вчера в 18:28
Apple потребовала от Telegram заблокировать каналы с личными данными белорусских силовиков Вчера в 18:06
Terminal Bar/Facebook Закон о «наливайках» изменят. Под запретом окажутся лишь маленькие бары в хрущевках и панельках
Закон о «наливайках» изменят. Под запретом окажутся лишь маленькие бары в хрущевках и панельках Вчера в 17:35
Вышел трейлер фильма «Минамата» с Джонни Деппом в главной роли Вчера в 16:45
Вупи Голдберг подтвердила съемки третьей части фильма «Действуй, сестра» Вчера в 16:40
«Интерфакс»: новые ограничения в Москве могут принять на следующей неделе Вчера в 16:27
Александр Роднянский экранизирует историю схимонаха Сергия, захватившего монастырь Вчера в 16:00
Кадр из фильма Фильм «Бегущий по лезвию» 1982 года возглавил российский прокат
Фильм «Бегущий по лезвию» 1982 года возглавил российский прокат Вчера в 15:45
Производитель печенья «Юбилейное» увеличит размер упаковки из‑за пандемии Вчера в 15:32
Отключить рекламу

Победителем Московского кинофестиваля стал фильм «Блокадный дневник»

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:52

Московский Международный кинофестиваль подвел итоги. Победителем ММКФ в 2020 году стал российский фильм «Блокадный дневник» режиссера Андрея Зайцева.

Черно-белую драму об одной из самых трагических страниц Великой отечественной войны — блокаде Ленинграда — сняла оператор Ирина Уральская. Андрей Зайцев написал сценарий на основе произведений Ольги Берггольц, Даниила Гранина и дневников блокадников. Главную роль в картине исполнила Ольга Озоллапиня.

Лучшим режиссером фестиваля признали британца Риши Пэлэма, снявшего драму «Хильда». Специального приза жюри удостоился турецкий драматург Эрдем Тепегез за ленту «В тени». «Серебряного Георгия» за актерские работы получили Гур Бентвич за роль в израильской картине «Как сыр в масле» и Меган Первис за «Хильду».

Самой яркой документальной лентой в конкурсной программе ММКФ стал корейский фильм «Ноктюрн» Гванчо Чона о музыканте с аутичным расстройством личности. Приз за лучший короткометражный фильм получил автор «Боюсь забыть твое лицо» Самех Алаа. Специальные призы киносмотра также вручили актрисам Светлане Дружининой и Светлане Крючковой.

В сентябре в Сочи завершился фестиваль «Кинотавр», его триумфатором стала якутская картина «Пугало» режиссера Дмитрия Давыдова.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
боевик
Честный вор
Лиам Нисон пытается завязать (как всегда безуспешно)
биография
Капоне. Лицо со шрамом
Том Харди в роли Аль Капоне на закате его преступной карьеры
хип-хоп
Скриптонит
Главный изобретатель русского рэпа
комедия
Гудбай, Америка
Кино повышенной душевности про любовь к России — от Сарика Андреасяна
мелодрама
Стрельцов
Александр Петров в роли легендарного советского футболиста
фэнтези
Погребальные байки
Четыре страшилки от гробовщика
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить