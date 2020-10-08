Без кино и транспорта: Минздрав рекомендует россиянам остаться дома на выходных

Министерство здравоохранения рекомендует россиянам остаться дома в ближайшие выходные, чтобы уберечь себя от коронавируса. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, передает РИА «Новости».

В ведомстве советуют провести уикэнд в кругу членов семьи или других лиц, с которыми проживают граждане. Кузнецов призвал «не допустить взрывного увеличения нагрузки» на медицинских работников в период пандемии.

«Просим воздержаться от походов в гости, посещения публичных мест, ограничить использование общественного транспорта», — сказал чиновник.

В России третий день подряд выявляют более 11 тыс. случаев коронавируса. В стране, по информации СМИ, заканчиваются койки для больных. Кроме того, не хватает томографов и врачей.