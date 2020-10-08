Le Monde: ЕС введет санкции против сотрудников Кремля и института, где разрабатывался «Новичок»

Санкционный список, который Германия и Франция предложат принять на уровне Евросоюза в связи с отравлением Алексея Навального, насчитывает девять имен россиян. Среди них — сотрудники администрации президента и силовых ведомств.

О фигурантах списка Навального рассказала французская газета Le Monde. Лицам, попавшим под санкции, будет запрещен въезд в страны Европы, а их активы в ЕС будут заморожены.

Кроме того, в список может войти Государственный НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ). Именно в нем, как считается, был разработан «Новичок».

По данным издания, версия списка не окончательна. Тем не менее, отмечается, что Германии удалось избежать увязки санкций против России из‑за произошедшего с Навальным с газопроводом «Северный поток-2».

7 октября Германия и Франция сообщили, что предложат странам Евросоюза ввести санкции против России из‑за отравления Навального. За день до этого Организация по запрещению химического оружия подтвердила, что в анализах оппозиционера был обнаружен «Новичок». Сам политик призвал ЕС ввести санкции против окружения Владимира Путина, а не против всей страны.