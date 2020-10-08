В Анапе мужчина на инвалидной коляске спас тонущего в море

В Анапе парадайвер Никита Ванков, который передвигается на инвалидной коляске, спас тонущего молодого человека. Об этом стало известно из инстаграма спортсмена.

Ванков приехал на городской причал, где в детстве получил серьезную травму спины, вместе со съемочной группой, которая работает над фильмом с его участием. В воде он увидел троих мужчин, один из которых наглотался воды и тонул.

Парадайвер начал объяснять плывущим, как правильно спасать утопающего, но быстро понял, что у самих спасающих уже почти не осталось сил. На причале помимо Никиты были еще люди, но они не вызвались помочь пострадавшему — кто‑то не умел плавать, а кто‑то просто испугался.

Тогда молодой человек спустился с инвалидной коляски, прыгнул в воду и помог тащить тонущего к берегу. Вскоре Ванков увидел приближающийся катер и подал ему специальный знак дайверов — через пару минут всех четверых мужчин подняли из воды на борт судна.