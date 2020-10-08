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В Анапе мужчина на инвалидной коляске спас тонущего в море

Юлия Онодэра
8 октября 2020  23:05

В Анапе парадайвер Никита Ванков, который передвигается на инвалидной коляске, спас тонущего молодого человека. Об этом стало известно из инстаграма спортсмена.

Ванков приехал на городской причал, где в детстве получил серьезную травму спины, вместе со съемочной группой, которая работает над фильмом с его участием. В воде он увидел троих мужчин, один из которых наглотался воды и тонул.

Парадайвер начал объяснять плывущим, как правильно спасать утопающего, но быстро понял, что у самих спасающих уже почти не осталось сил. На причале помимо Никиты были еще люди, но они не вызвались помочь пострадавшему — кто‑то не умел плавать, а кто‑то просто испугался.

Тогда молодой человек спустился с инвалидной коляски, прыгнул в воду и помог тащить тонущего к берегу. Вскоре Ванков увидел приближающийся катер и подал ему специальный знак дайверов — через пару минут всех четверых мужчин подняли из воды на борт судна.

«Такая вот история, когда‑то я на этом причале, 13 лет назад, полз по дну и повторял фразу «Я буду жить, я буду жить», а сегодня спасал там же человека!» — сказал спортсмен.

Когда Никите Ванкову было 14 лет, он неудачно прыгнул с причала в воду, сильно ударился о дно и сломал три позвонка. Мальчик пережил клиническую смерть и утратил способность ходить. Несмотря на это, Ванков научился водить автомобиль, занялся тяжелой атлетикой и стал парадайвером.

Парадайвинг — подводное плавание с аквалангом для людей с ограничениями по здоровью. Используется как метод реабилитации инвалидов, а также существует как отдельный вид спорта. Одна из главных школ парадайвинга в России находится в Анапе, родном городе Никиты Ванкова.

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