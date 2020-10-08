На Сахалине запустят первые водородные поезда

На Сахалине в 2023 году появятся первые поезда, работающие на водородном топливе, сообщил ТАСС.

Проект разработает Росатом вместе с РЖД, «Трансмашхолдингом» и властями Сахалинской области. На первом этапе на острове запустят семь экологичных поездов и наладят заправочную инфраструктуру.

«Нужно себя пробовать в этом направлении, отрабатывать основные модели кооперации с партнерами, модели бизнеса и технологии непосредственно, получать первый опыт, поэтому то, с чего мы начали, — проект водородного поезда на Сахалине», — сказал вице-президент по маркетингу и развитию бизнеса «Русатом Оверсиз» Антон Москвин.

На данный момент составляется технико-экономическое обоснование проекта. Уже известно, что проектированием поездов займется «Трансмашхолдинг», а Росатом будет отвечать за производство и поставку водородного топлива.

Каким образом будет финансироваться тестовый запуск водородного транспорта, пока неизвестно. Однако Москвин утверждает, что создатели проекта рассчитывают на государственную поддержку.

В сентябре европейская авиационная компания Airbus заявила о намерении создать первые в мире пассажирские самолеты на водородном топливе. Первые полеты на них можно будет совершить в 2035 году — в этом же году на Луне может появиться японский завод для производства водородного топлива.