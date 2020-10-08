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Принц Уилльям и сэр Дэвид Аттенборо учредили премию Earthshot. Ее вручат лучшим экопроектам

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:55

Принц Уилльям и британский телеведущий-натуралист сэр Дэвид Аттенборо учредили премию Earthshot, которую будут вручать лучшим проектам в области защиты окружающей среды. Об этом сообщает Би-би-си.

Призовой фонд Earthshot является самым большим в истории: в ближайшие десять лет в Великобритании присудят 50 миллионов фунтов стерлингов — их поделят между авторами 50 лучших экопрограмм. Создатели проекта надеются, что он станет «Нобелевской премией по охране окружающей среды».

«Премия Earthshot направлена на то, чтобы использовать оптимизм и срочность для поиска решений некоторых из самых значительных экологических проблем», — сказал принц Уилльям, добавив, что принять участие в конкурсе сможет любой желающий.

Наследник британского престола призвал людей создавать «блестящие инновационные проекты», которые помогут спасти планету. «Сейчас человек, который не верит в изменения климата, был бы безумным», — заявил принц.

«Есть много людей, желающих сделать множество вещей для окружающей среды, и им нужен лишь небольшой катализатор, немного надежды и веры в то, что мы действительно можем исправить некоторые вещи», — добавил он.

Пять основных номинаций Earthshot будут представлены 1 ноября 2020 года, а первая церемония награждения пройдет в Лондоне осенью 2021 года. По правилам премии, призовые деньги победители должны будут потратить на реализацию своего экопроекта.

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