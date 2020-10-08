Первое видео Навального, задержание участниц Pussy Riot и другие новости дня

В России третий день подряд выявляют более 11 тыс. случаев коронавируса. Общее число пациентов с COVID-19 увеличилось в стране до 1 260 112.

Из‑за роста заболеваемости коронавирусом в российских больницах стремительно сокращается число коек. Пациенты ждут компьютерной томографии часами, а участковый врач может не приезжать несколько суток.

На фоне этого в Москве новые ограничения могут принять уже на следующей неделе. Все будет зависеть от развития эпидемиологической обстановки.

Алексей Навальный записал первое видео после отравления. Тем временем его соратники потребовали от ФСБ возбудить уголовное дело о незаконном обороте химического оружия.

Росприроднадзор нашел значительные превышения допустимых норм фосфат-ионов, железа и фенолов в пробах воды у Халактырского пляжа. В Гринписе считают, что пока этих данных недостаточно для понимания произошедшего.

В Москве задержали участниц Pussy Riot Марию Алехину и Нику Никульшину. За день до этого группа вывесила радужные флаги на зданиях ФСБ, администрации президента, Минкультуры, Басманного ОВД и Верховного суда. Так они поздравили Путина с днем рождения.

В Стокгольме объявили лауреата Нобелевской премии по литературе. Им стала американская 77-летняя поэтесса Луиза Глюк.

В Москве провели перформанс в поддержку белорусов. Художницы в белых платьях расстелили красное полотно на Тверском мосту.

Из‑за отсутствия громких кинопремьер зрители пошли смотреть знакомую классику. Фильм «Бегущий по лезвию» Ридли Скотта в первый день проката занял первую строчку по сборам.

Александр Роднянский экранизирует историю схимонаха Сергия, захватившего монастырь. Картина будет основана на серии репортажей, выходивших в издании «Батенька, да вы трансформер».

Вышел трейлер фильма «Минамата» с Джонни Деппом в главной роли. Актер играет фотожурналиста, который приезжает на съемки последствий ртутного отравления жителей японского города.