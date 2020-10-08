Netflix опубликовал трейлер нового фильма Дэвида Финчера «Манк»

Черно-белая картина «Манк», стилизованная под ленты «золотого века Голливуда», рассказывает о знаменитом сценаристе Германе Я. Манкевиче — его роль в фильме исполнил лауреат «Оскара» Гари Олдман . Действие разворачивается в 1930-х годах, когда кинематографист работает над главным сценарием в своей карьере — «Гражданином Кейном».

Netflix опубликовал трейлер нового фильма режиссера Дэвида Финчера под названием «Манк». Две версии видео (более короткая и расширенная) появились на ютьюб-каналах стриминговой платформы.

Герман Я. Манкевич был известен своим острым, циничным чувством юмора и пристрастием к алкоголю. За свою 55-летнюю жизнь он стал автором более 90 киноработ, среди которых — «Последний приказ» Джозефа фон Штернберга, «Гордость янки» Сэма Вуда и «Сан-Франциско» и В.С. Ван Дайка.

В фильме-биографии Манкевича снялись, помимо Гари Олдмана, Аманда Сайфред, Лили Коллинз, Том Берк, Арлисс Ховард, Том Пелфри, Таппенс Мидлтон, Сэм Тротон и Фердинанд Кингсли. Посмотреть картину можно будет на Netflix с 4 декабря.

Накануне стало известно, что стриминговый сервис выпустит в 2021 году аниме-сериал о Годзилле — «Godzilla Singular Point». Его разработают японские кинематографисты и художники.