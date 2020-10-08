Apple потребовала от Telegram заблокировать каналы с личными данными белорусских силовиков

Apple потребовала от администрации Telegram заблокировать каналы «Каратели Беларуси», «Чат группы Каратели» и «ВСЕ НАРУШЕНИЯ!», в которых публикуются личные данные белорусских силовиков. Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

По его словам, Apple опасается, что опубликованная в данных каналах информация может спровоцировать насилие. «Я бы предпочел не трогать эти каналы, но обычно Apple не предлагает особого выбора для таких приложений как Telegram в подобных ситуациях», — заявил Дуров.

Он отметил, что, скорее всего, три указанных канала будут заблокированы на iOS, но останутся доступны на других платформах.

Белорусские оппозиционные телеграм-каналы публикуют личные данные силовиков с середины августа. Они надеются, что силовики, опасаясь деанонимизации, перестанут применять насилие к протестующим.

Начальник управления МВД по Минской области Владислав Олейников рассказывал, что после слива личных данных правоохранителям стали массово присылать фотографии гениталий.