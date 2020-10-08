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Росприроднадзор сообщил о десятикратном превышении фосфат-ионов в воде у Халактырского пляжа

Валерия Корниенко
Сегодня в 18:28

Допустимая норма фосфат-ионов в воде у Халактырского пляжа превышена в 10,8 раза. Об этом свидетельствует отчет Росприроднадзора.

Речь идет о пробах воды, взятых из реки Кирпичная, перед ее впадением в Халактырское озеро. Помимо фосфат-ионов были выявлены превышения по аммоний-ионам (в 6,2 раза), железу (6,7 раза), общим фенолам (2,9 раза) и анионным поверхностно-активным веществам (1,2 раза).

Также ведомство рассказало о результатах анализа проб из реки Мутнушка, которая находится рядом с Козельским полигоном. Там показатель фосфат-ионов оказался выше допустимого в 6,5 раза, железа — в 2,6 раза, фенолов — в 1,3 раза.

Кроме того, специалисты обнаружили превышение по некоторым элементам у устья реки Халактырка (впадает в Халактырское озеро). По железу оно составило 7,2 раза, фенолам — 3,6 раза, фосфат-ионам — 2,2 раза. У устья реки Таенка тоже сильно превышен показатель железа — в 5,4 раза.

По данным Росприроднадзора, многие пробы пока находятся в работе. В частности, остаются неизвестны показатели воды рабочей поверхности Козельского полигона и внутренней траншеи объекта, а также результаты исследования почвы у полигона.

Отчет ведомства прокомментировал проектный директор Гринписа Владимир Чупров. По его словам, полученных результатов недостаточно, чтобы определить полную картину произошедшего. «По ряду элементов, например по тяжелым металлам, анализы до сих пор в работе. Не хватает крайне важных результатов: лабораторных анализов тканей и органов погибших животных. К тому же собранные материалы не проверили на пестициды», — подчеркнул он.

Специалист добавил, что в Гринписе ждут результатов проб воды, а также анализов погибших животных, собранных жителями полуострова и сотрудниками организации. «У российского отделения Гринпис нет ресурсов государства, однако мы делаем все, чтобы получить недостающие данные как можно скорее. В оптимизации этого процесса нам помогают ученые», — заключил он.

В начале октября жители Камчатки сообщили о загрязнении в районе Авачинской бухты и Халактырского пляжа, а также о массовой гибели морских животных. При анализе проб выяснилось, что предельно допустимая норма фенолов в воде превышена в 2,5 раза, нефтепродуктов — в 4 раза.

В результате загрязнения в Авачинской бухте погибли 95% рыб, крабов и осьминогов. 8 октября специалисты Гринписа обнаружили трупы морских животных на центральном пляже Петропавловска-Камчатского, а на берегу Халактырского пляжа — мертвых крабов.

За день до этого представитель Гринписа Василий Яблоков встретился с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым. На встрече глава региона пообещал содействие в получении всех необходимых данных, а также объявил о рекультивации Козельского полигона ядохимикатов, который мог стать причиной загрязнения прибрежных вод.

Следственный комитет возбудил уголовное дело из‑за загрязнения воды на Камчатке. Исследования, проведенные криминалистами камчатского управления МВД, показали в пробах воды только наличие горюче-смазочных материалов, но не ядовитых веществ. Причина загрязнения на Камчатке до сих пор неизвестна.

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