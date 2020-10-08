Вупи Голдберг подтвердила съемки третьей части фильма «Действуй, сестра»

Актриса Вупи Голдберг подтвердила слухи о возможном продолжении комедии «Действуй, сестра». В эфире «Очень позднего шоу с Джеймсом Корденом» она рассказала, что третья часть фильма уже находится в разработке.

На вопрос ведущего о том, почему картина до сих пор не увидела продолжения, Голдберг ответила:

«Долгое время они говорили, что никто не пойдет смотреть этот фильм. И недавно оказалось, что это может быть неправдой, людям это может понравиться. Поэтому мы прикидываем, как собрать всех членов съемочной группы и вернуться».