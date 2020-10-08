«Интерфакс»: новые ограничения в Москве могут принять на следующей неделе

Новый пакет ограничений может быть принят властями Москвы на следующей неделе. Об этом сказал «Интерфаксу» осведомленный источник. Он отметил, что пока введенных мер достаточно, но ситуация неоднозначная.

«Ситуация с распространением COVID-19 в Москве неоднозначная, требует взвешенного анализа эффективности уже принятых ограничительных мер и целесообразности нового антиковидного пакета. Решения, скорее всего, будут приниматься на следующей неделе, по эпидемиологической ситуации», — заявил собеседник агентства.

По его словам, на решение может повлиять осознанность москвичей — ношение масок и перчаток в общественных местах, соблюдение домашнего режима для пожилых и людей с хроническими заболеваниями, перевод на удаленку 30% сотрудников.

На фоне увеличения числа заболевших коронавирусом власти Москвы и Московской области вернули некоторые ограничения: пожилым и людям с хроническими заболеваниями рекомендовали не выходить из дома без особой необходимости, работодателей обязали перевести на удаленную работу не менее 30% сотрудников. Школьникам и пенсионерам приостановят действие социальных карт. Ограничения будут действовать как минимум до 28 октября.

«Открытые медиа» писали, что администрация президента, правительство и мэрия Москвы обсуждают введение повторного режима изоляции при 10 тыс. случаев COVID-19 за сутки. О возможном возвращении карантина также сообщили «Ведомости».

За прошедшие сутки в России выявили 11 493 случая коронавируса, в Москве — 3323 заболевших. Чтобы справиться с наплывом пациентов, власти города открыли два резервных госпиталя — в конгрессно-выставочном центре «Сокольники» и ледовом дворце «Крылатское».