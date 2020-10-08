Вышел трейлер фильма «Минамата» с Джонни Деппом в главной роли

Вышел трейлер фильма «Минамата», главную роль в котором сыграл Джонни Депп. Премьера драмы прошла на Берлинском кинофестивале, в прокат фильм выйдет в следующем году.

Картина рассказывает об американском фотожурналисте Юджине Смите, который прославился во время Второй мировой войны, однако после ее окончания перестал работать и практически стал затворником. В начале 1970-х годов редакция журнала Life просит его вернуться в профессию, чтобы запечатлеть последствия ртутного отравления жителей японского промышленного города Минаматы и помочь привлечь к ответственности виновных. Источником загрязнения была корпорация Chisso, которая годами сбрасывала отходы в воду.