Производитель печенья «Юбилейное» увеличит размер упаковки из‑за пандемии

Mondelēz International — производитель печенья «Юбилейное» и шоколада Milka — планирует сократить на четверть ассортимент своей продукции и увеличить размер ее упаковки. Об этом рассказал РБК гендиректор компании Дирк Ван де Пут.

По его словам, в условиях пандемии изменились потребности людей: на самоизоляции они отдают предпочтение упаковкам большего формата.

«Мы видим рост продаж больших семейных упаковок наших продуктов. Соответственно, нам необходимо адаптировать бренды к ситуации, когда потребители проводят большую часть времени дома», — сказал глава Mondelēz.

Другие производители также заметили тенденцию спроса на большие упаковки. Например, Danone выпустила молоко «Простоквашино» в 1,5-литровой бутылке. По данным издания, увеличение размера упаковки — новое явление, поскольку раньше компании, наоборот, массово его уменьшали.

Компании Mondelēz принадлежат такие бренды, как Alpen Gold, Dirol, Halls, Belvita, Milka, Oreo, Picnic, Stimorol, Toblerone, Tuc, «Воздушный», «Медвежонок Барни», «Причуда» и «Юбилейное».