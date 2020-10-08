На петербуржца, которого сестра обвинила в избиении и домогательствах, не стали заводить дело

Управление Следственного комитета по Ленинградской области отказалось возбудить уголовное дело на Германа Чистякова, которого обвинила в домогательствах и избиении сестра Алена. Об этом пишет Readovka со ссылкой на пресс-секретаря управления СК Марию Добрынину.

По словам Добрыниной, проверкой дела занимались следователи военно-следственного управления СК по Западному военному округу. «Окончательное решение принято об отказе в возбуждении уголовного дела», — заявила она.

От наказания ушел также отец Алены и другие члены ее семьи, которых девушка обвинила в избиении и травле. Брат петербурженки, по данным Readovka, служит в ФСО и с момента случившегося поднялся вверх по карьерной лестнице.

В мае 2020 года Алена рассказала, что ее избили на даче брат, его бывшая гражданская жена и отец. По словам девушки, причиной конфликта стал харассмент со стороны брата — незадолго до этого молодой человек лез к ней с вполне однозначными намеками, причем такое случалось уже не в первый раз.

Когда петербурженка рассказала об этом родственникам, они не поверили и с подачи брата набросились на нее, уличив во лжи. «Брат избивал ногами по спине, по ногам. Отец бил с ноги по голове <…> Мне затыкали нос и рот, чтобы я не могла дышать, мне били по рту, чтобы выбить мои зубы, они говорили о том, что лучше бы я умерла», — рассказывала девушка.

В какой‑то момент ей удалось вырваться и опубликовать в инстаграме пост с криком о помощи. Друзья вызвали за девушкой такси и смогли увести ее в безопасное место. После инцидента Алене пришлось проходить длительный курс реабилитации с психологом.