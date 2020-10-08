Алексей Навальный записал первое видео после отравления

Алексей Навальный опубликовал на своем ютьюб-канале первое видео после отравления. Конечно же, оно начинается со слов «Привет, это Навальный».

Политик заявил, что обязательно вернется в Россию после реабилитации в Германии и продолжит свою работу. По его словам, сейчас Кремль пытается его запугать, чтобы этого не произошло: «Я не сомневаюсь, что единственным подозреваемым по делу об отравлении Навального буду я сам».

Также он повторил свое заявление о том, что за его отравлением стоит лично президент Владимир Путин: «Все события, которые происходят прямо сейчас, указывают на это». В конце ролика оппозиционер поблагодарил всех, кто оказал ему поддержку.