В России заканчиваются койки для больных COVID-19. Томографов и врачей на всех не хватает

Из‑за роста заболеваемости коронавирусом в российских больницах стремительно сокращается число коек, в некоторых регионах их почти не осталось. Томографов и врачей тоже не хватает — проведения компьютерной томографии (КТ) ждут часами, а участковый врач может не приезжать несколько суток. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на жалобы пациентов и заявления властей.

Даже в Москве ситуация складывается не самым благоприятным образом, несмотря на заявления мэрии о готовности города к росту заболевших. Сотрудница «Коммерсанта» рассказала, что к ее мужу участковый врач приехал лишь через несколько дней, а КТ пришлось ждать более трех часов. Пациента так и не госпитализировали, хотя его температура была выше 39 градусов, а томография показала поражение легких менее чем на 25% — по словам врача, это является основанием для лечения дома.

В Департаменте здравоохранения подтвердили, что нагрузка на КТ-центры возрастает, а ситуация с распространением коронавируса становится в городе тяжелее с каждым днем. Там призвали «помнить о рекомендациях врачей по использованию средств индивидуальной защиты, правилах личной гигиены и социальном дистанцировании». На вопрос о том, насколько заполнены московские больницы, в Депздраве не ответили.

Проблему с нехваткой коек признали и власти Башкирии. Пациенты жалуются, что при любой положительной динамике заболевших выписывают из стационаров. Жительница Оренбургской области рассказала, что ее отца с температурой 39 и значительным поражением легких отказались госпитализировать, сославшись на нехватку коек.

В Магнитогорске о сложной ситуации с КТ заявили медики на акции «Заплатите за COVID-19». Жители Челябинска говорят, что ждут скорой по несколько суток. В горздраве это объясняют большим количеством вызовов из‑за роста случаев гриппа и ОРВИ. Глава Якутии признал, что аппараты КТ работают с полной нагрузкой, и попросил «не проходить это исследование просто так». В Самарской области для больных COVID-19 подготовили 200 дополнительных мест, но они уже заполнены на 93%.

В Нижегородской области из 3153 коек для пациентов с коронавирусом свободно 345, в Удмуртии подготовленный в июне коечный фонд уже заполнен, сейчас используется резервный — 480 коек. В Петербурге из 4900 коек для больных COVID-19 свободны 858, в Воронежской области из 3913 коек свободны 374, в Приморском крае из 1345 коек — 236.

Загруженность инфекционных госпиталей и отделений в Магадане — 78%, а в Хабаровске — выше 92%. В Ростовской области заполняемость превысила 100%, пришлось задействовать резервный фонд. В Республике Алтай из 404 коек для пациентов с коронавирусом заняты около 340.

По данным Всемирной организации здравоохранения за 2014 год, в России на 100 тыс. человек приходится 1,13 томографа. Для сравнения: в Австрии — 2,96, в Италии — 3,33, во Франции — 1,58. Россия по этому показателю находится рядом с Грузией (1,14) и Нидерландами (1,15).