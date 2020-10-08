В России за сутки вновь выявили более 11 тыс. случаев коронавируса

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, Петербурге, Московской, Ростовской, Нижегородской, Воронежской, Свердловской и Архангельской областях, а также в Красноярском крае и Ханты-Мансийском АО.

В России за сутки выявили 11 493 случая коронавируса в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием.

Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 1 260 112. За последние сутки вылечились 7054 человека, за все время — более миллиона. За сутки умер 191 пациент, за все время — 22 056.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 36,1 млн человек, более миллиона из них умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (7,5 млн). На втором и третьем — Индия (6,8 млн) и Бразилия (5 млн).