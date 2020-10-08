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ФБК потребовал возбудить дело о незаконном обороте химического оружия после отравления Навального

Анастасия Цой
Сегодня в 11:27

Юристы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного Алексеем Навальным, обратились в ФСБ с требованием возбудить уголовное дело по факту разработки, производства и накопления запрещенного химического оружия.

Юрист ФБК Вячеслав Гимади отметил, что заявление подали после того, как Организация по запрещению химического оружия подтвердила отравление Навального ядом из группы «Новичок».

По закону у следователей ФСБ будет трое суток на то, чтобы принять решение, возбуждать уголовное дело или нет.

Юристы напомнили, что Россия ратифицировала Конвенцию о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении. Отравление Навального, по их словам, свидетельствует о нарушении этой Конвенции.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили, политика доставили в реанимацию омской больницы. Оппозиционер впал в кому, его подключили к искусственной вентиляции легких. Через два дня его перевезли в берлинскую клинику «Шарите».

Немецкая, французская и шведская лаборатории показали, что политик был отравлен веществом из группы «Новичок». Сейчас Навального выписали, он проходил реабилитацию. Российский МИД допустил, что отравление Навального может быть постановкой, а в Кремле заявили, что оппозиционер сотрудничает с ЦРУ.

Германия и Франция подготовили санкции в отношении российских должностных лиц. Предложение ввести санкции из‑за отравления Навального также поддержали Великобритания и Нидерланды.

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