Вышел трейлер черной комедии «Охота на Санту» с Мелом Гибсоном в главной роли

В сети появился трейлер черной комедии «Охота на Санту» от режиссеров-близнецов Эшома и Иэна Нелмсов. В главной роли уставшего от жизни Санты-алкоголика — Мел Гибсон.

По сюжету дела у Санты Клауса (здесь его настоящее имя Крис Крингл) идут не лучшим образом. Его бизнес находится под ударом, и чтобы спасти его, приходится идти на сделку с американской армией.

Да и сам Санта в фильме совсем не тот добродушный старик, каким мы привыкли его видеть, а потрепанный жизнью циничный толстяк (название фильма в оригинале — «Fatman») и любитель выпить.

Проблем у Санты становится больше, когда 12-летний вундеркинд нанимает профессионального киллера (играет Уолтон Гоггинс), чтобы отомстить за полученный на Рождество кусочек угля.