Вышел трейлер черной комедии «Охота на Санту» с Мелом Гибсоном в главной роли

В сети появился трейлер черной комедии «Охота на Санту» от режиссеров-близнецов Эшома и Иэна Нелмсов. В главной роли уставшего от жизни Санты-алкоголика — Мел Гибсон.
По сюжету дела у Санты Клауса (здесь его настоящее имя Крис Крингл) идут не лучшим образом. Его бизнес находится под ударом, и чтобы спасти его, приходится идти на сделку с американской армией.
Да и сам Санта в фильме совсем не тот добродушный старик, каким мы привыкли его видеть, а потрепанный жизнью циничный толстяк (название фильма в оригинале — «Fatman») и любитель выпить.
Проблем у Санты становится больше, когда 12-летний вундеркинд нанимает профессионального киллера (играет Уолтон Гоггинс), чтобы отомстить за полученный на Рождество кусочек угля.
Мировая премьера «Охоты на Санту» намечена на начало декабря, в российских кинотеатрах картина появится 7 января 2021 года.