Билли Айлиш проведет онлайн-концерт 24 октября

Певица Билли Айлиш выступит с онлайн-концертом в конце октября. Об этом она рассказала в инстаграме.

Айлиш написала, что скучает по живым концертам и не может дождаться, когда снова можно будет выступать перед поклонниками. Онлайн-концерт пройдет из Лос-Анджелеса 24 октября, по московскому времени трансляция начнется в час ночи 25 октября.