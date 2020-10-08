Билли Айлиш проведет онлайн-концерт 24 октября

Певица Билли Айлиш выступит с онлайн-концертом в конце октября. Об этом она рассказала в инстаграме.
Айлиш написала, что скучает по живым концертам и не может дождаться, когда снова можно будет выступать перед поклонниками. Онлайн-концерт пройдет из Лос-Анджелеса 24 октября, по московскому времени трансляция начнется в час ночи 25 октября.
Купить билеты можно здесь за 30 долларов (около 2300 рублей). Кроме доступа к трансляции на 24 часа, билет дает возможность приобрести эксклюзивный мерч певицы.
Ранее Билли Айлиш представила клип на песню «No Time to Die», написанную для 25-го фильма о Джеймсе Бонде.