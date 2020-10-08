В Канаде до конца следующего года запретят одноразовые изделия из пластика, пишет CNN. Речь идет о пакетах, соломинках, палочках для размешивания напитков, посуде и столовых приборах и так далее. Власти отметили, что у всех вещей из пластика, которые запретят, есть доступные альтернативы.

«Загрязнение пластиком угрожает нашей окружающей среде. Пластик наполняет наши реки, озера и особенно океан, убивая дикую природу, живущую там», — сказал министр окружающей среды Канады. По его словам, отказ от одноразовых пластиковых изделий — это первый шаг к достижению нулевого уровня пластиковых отходов к 2030 году.

Министр добавил, что запрет пластика пока не коснется медицинских учреждений, однако во время пандемии коронавируса его министерство активно обсуждает, как правильно утилизировать неэкологичные средства индивидуальной защиты. Некоторые СИЗ при этом уже начали делать биоразлагаемыми.

Канадцы, по данным правительства, выбрасывают более трех миллионов тонн пластиковых отходов каждый год. Только 9% из них перерабатывается.

В Великобритании с 1 октября запретили пластиковые трубочки, палочки для размешивания напитков и ватные палочки. В Евросоюзе с 2021 года в силу вступит закон, который запрещает производство и продажу одноразовых изделий из пластика. Китай также запретит использование неразлагаемого пластика: пакетов, посуды, трубочек и так далее.

В России эту инициативу еще в прошлом году поддержали в Госдуме, Роспотребнадзоре и Минприроды, свой план отказа от пластика представил Гринпис. Пластик находят уже везде: например, пластиковый пакет обнаружили даже на дне Марианской впадины, очень много частиц микропластика нашли в снегах Арктики (он составляет четверть рациона белых медведей).