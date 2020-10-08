Карди Би призвала поддержать Армению. А потом заявила, что даже не знала о войне

По словам артистки, разместить публикацию ее попросил друг-армянин, который помогает Карди Би и ее мужу с продажей недвижимости. Он утверждал, что «в его стране происходит геноцид». Карди Би с радостью согласилась помочь нуждающимся. О том, что между Арменией и Азербайджаном идет война, певица узнала только на следующий день.

Карди Би опубликовала в инстаграме сторис со ссылкой на сбор средств для армянского народа. После этого на певицу обрушилась волна критики со стороны подписчиков из Азербайджана. Вскоре Карди Би удалила пост и призналась , что не разобралась в ситуации.

Карди Би принесла извинения за то, что не выяснила обстоятельства происходящего в Нагорном Карабахе ранее и невольно поддержала одну из сторон конфликта. Певица подчеркнула, что не выбирает сторону, любит обе страны и желает только мира для обоих государств.

«Ни один кусочек земли не стоит хаоса, смертей и страданий, особенно в такой плохой год, полный болезней. Я чувствую, словно Бог обращается к нам с посланием», — сказала Карди Би.

Певица ответила также на обвинения в поддержке терроризма. «Мне не нравится война. Мне не нравятся конфликты между двумя странами. Точка. Потому что я ненавижу, когда это затрагивает невинных людей», — написала она в твиттере.

Накануне в поддержке Армении чуть было не обвинили испанскую актрису Пенелопу Крус: она выложила в инстаграм постер своего нового фильма, на котором изображена на фоне флага Колумбии — пользователи соцсетей приняли его за флаг Армении.