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В России появилось мобильное приложение для поиска друзей по интересам и совместимости

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:11

В России появилось мобильное приложение Realy, призванное помочь пользователям найти друзей по интересам. Об этом сообщил Inc.

Сервис предлагает потенциальных собеседников на основе трех показателей: общих интересов, желаемой активности и результатов когнитивно-поведенческого тестирования — оно указывает на совместимость человека с теми или иными людьми. Также приложение показывает удаленность пользователей друг от друга.

Realy направлен исключительно на поиск приятелей, поэтому в системе нельзя выбрать пол. Флиртовать и искать сексуальных партнеров не стоит — на это собеседник может пожаловаться. По словам создателей приложения, они стремились «решить проблему одиночества для как можно большего количества людей».

На разработку проекта ушло чуть больше года, над ним трудилась команда всего лишь из шести человек. Запуск приложения совпал с пандемией коронавируса, поэтому авторы Realy планируют расширять список онлайн-активностей. Хотя верят в то, что дружбу лучше поддерживать в офлайне.

«Наше приложение преимущественно завязано на офлайн-активностях, однако мы очень настороженно относимся к ситуации с коронавирусом, поэтому добавили несколько онлайн-опций времяпрепровождения и призываем всех быть осторожными и бдительными», — сказал основатель Realy Никита Арнетт.

В будущем команда Realy собирается добавить в приложение возможность организации групповых встреч, а также ограничить время активности каждого диалога сутками — это, по мнению разработчиков, побудит застенчивых пользователей не медлить с ответом собеседнику. Кроме того, проект запустит школу дружбы и взаимодействия, где люди смогут развить навыки межличностного общения, научатся быстрее идти на контакт, знакомиться и осознанно дружить.

В конце прошлого года в России запустили еще одно приложение для поиска товарищей — Buddy. Оно помогает найти компанию для похода в бар, кафе или на какое‑нибудь мероприятие.

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