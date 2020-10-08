НАСА превратила фотографии космоса в музыку. Послушайте, что получилось

НАСА начала реализовывать новый проект — превращать фотографии космоса в музыку при помощи системы сонификации. Об этом рассказал PetaPixel. Используя изображения с телескопов, система преобразовывает пиксели в звуки, поэтапно прорабатывая фотографии от левой стороны к правой. Звучание пикселей зависит от их цвета и его интенсивности: самые яркие участки звучат наиболее выразительно.

«Свет объектов, расположенных в верхней части изображения, слышен как более высокие тона, в то время как интенсивность света контролирует громкость. Звезды преобразуются в отдельные ноты, а облака зала и пыли производят развивающийся гул», — рассказали в НАСА.

Творческий проект осуществляется учеными обсерватории «Чандра». Визуализации разрабатывают дата-специалист Кимберли Арканд, астрофизик Мэтт Руссо и музыкант Эндрю Сантагуида. Они используют снимки не только «Чандры», но и других телескопов, например, «Спитцера» и «Хаббла».

Летом НАСА подписала соглашение о сотрудничестве с властями Японии в освоении Луны. НАСА планирует отправить туда в 2024 году астронавтов, в то время как японское агентство аэрокосмических исследований собирается построить на спутнике Земли завод для производства водородного топлива к 2035 году.