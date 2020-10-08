Авиакомпании начали тестировать цифровые антикоронавирусные пропуска для пассажиров

Авиакомпании начали тестировать систему цифровых удостоверений здоровья пассажиров, сообщил Financial Times. По задумке создателей, единый стандарт документа должен гарантировать отсутствие у вылетающих коронавируса.

На первых порах в эксперименте принимают участие два авиаперевозчика — американская компания United Airlines и гонконгская Cathay Pacific. Выдавать пробные цифровые пропуска пока будут только в лондонском аэропорту Хитроу на рейсах до Нью-Йорка, Гонконга и Сингапура.

Цифровой пропуск разработала компания CommonPass при поддержке Всемирного экономического форума. Проект позволит исключить возможность использования для перелетов поддельных или старых результатов тестирования на COVID-19.

«В настоящее время путешественники предоставляют результаты своих тестов на листах бумаги или фотографиях бумаги — без стандартного формата, часто на языке, даже незнакомом тем, кто их проверяет», — пояснил исполнительный директор Commons Project Пол Мейер.

В авиакомпаниях надеются, что единые цифровые пропуска помогут восстановить международное авиасообщение, которое уже в течение девяти месяцев работает с ограничениями из‑за пандемии коронавируса.

Тем временем, в России второй день подряд выявляют более 11 тыс. новых заболевших COVID-19. Суточный прирост заразившихся растет уже почти месяц. Самое большое число пациентов с коронавирусом — в Москве.