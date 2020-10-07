Полицейский, обвиняемый в убийстве Джорджа Флойда, вышел из тюрьмы под залог в миллион долларов

Бывший полицейский Миннеаполиса Дерек Шовин, обвиняемый в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, вышел из тюрьмы под залог в один миллион долларов, сообщило информагентство Associated Press.

Где бывший офицер взял сумму для выплаты залога, неизвестно. Шовин содержался под стражей в госучреждении Оак Парк Хайтс с конца мая 2020 года, когда Джордж Флойд погиб при задержании из‑за того, что полицейский наступил на его шею коленом и не отпускал, пока молодой человек не задохнулся.

Смерть Флойда была запечатлена на видео и вызвала массовые протесты против расизма и полицейского произвола по всему миру. Шовен и еще трое офицеров были уволены. Коллеги Шовена Томас Лейн, Александер Куэнг и Ту Тао, обвиненные в пособничестве и подстрекательстве, отпущены под залог ранее.

Дерек Шовен обвиняется в убийстве второй степени (умышленное убийство, которое не было спланировано заранее), ему грозит до 40 лет тюрьмы. Суд по делу об убийстве Флойда назначен на 8 марта 2021 года.

Джордж Флойд погиб 25 мая. После его смерти в Америке, а затем и в других странах начались протесты против расизма и полицейского насилия. Кое-где протесты переросли в беспорядки и столкновения с правоохранительными органами.

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