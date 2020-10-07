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Интерактивные прогулки и спектакль о Смуте: в Петербурге запустили новый театральный проект FULCRO

Семён Гудошников
Сегодня в 21:48

Выпускники мастерской Вениамина Фильштинского запустили в Петербурге независимый театральный проект FULCRO. Об этом «Афише Daily» рассказали его представители.

Спектакли FULCRO проходят в пространстве технопарка St. Razin и прямо на улицах города. Одним из первых проектов стало «Путешествие» — интерактивный спектакль-прогулка, вдохновленный идеями Карлоса Кастанеды.

Всего есть четыре маршрута, отсылающих к самым ярким состояниям человека: Страх, Сила, Ясность и Старость. Ближайшие прогулки состоятся 10 и 11 октября, с собой нужно взять наушники и заряженные смартфоны.

11 октября на заводе St. Razin пройдет второй вечер цикла «Кабаре тридцать шестой год». Актеры FULCRO исполнят спектакль «Шутка» по сценарию Алины Журиной. Создатели описывают его как советскую сатиру, смешанную с традиционным фольклором.

В ноябре–декабре пройдет премьера монопроектов актеров команды, а также спектакля «Темные дни», который будет идти три вечера. В основе «Темных дней» — пьеса современного драматурга и театрального философа KLIM’а, посвященная Смутному времени.

В январе–мае зрителей ждут новые премьеры — спектакля для детей, постановки «Наш класс», проекта «Свадьбы не будет» и запуск образовательной программы. Подробную информацию о FULCRO можно найти на его сайте.

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