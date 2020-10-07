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В Екатеринбурге участились нападения на ЛГБТ-людей. Полиция расследует их только как грабеж

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:39

В Екатеринбурге после фестиваля Ural Pride Week сразу несколько ЛГБТ-людей подверглись нападениям, но полиция расследует эти преступления только как грабеж, сообщает Русская служба Би-би-си.

Утром 19 сентября неизвестный мужчина начал оскорблять дизайнера Андрея Аллегрова и его друга Данила, когда те вышли из ресторана. Нападавший отнял у Данила часы Apple Watch и ударил ногой по голове Аллегрова, тот потерял сознание. Позднее у Андрея диагностировали перелом носа и сотрясения мозга.

В ходе потасовки молодые люди сняли агрессора на видео, благодаря чему нападавшего вскоре арестовали. Аллегров настоял на том, чтобы в протокол внесли слова о том, что нападение произошло на почве ненависти к ЛГБТ. Но мужчину обвинили только в «грабеже, совершенном с применением насилия, неопасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия».

Вечером 1 октября около метро «Проспект Космонавтов» также напали на другого представителя ЛГБТ-сообщества. 18-летний молодой человек договорился о встрече с другим юношей, с которым познакомился в соцсети «ВКонтакте». Вместо знакомого его встретила и избила группа из восьми человек.

«Эта банда гомофобов знакомится в интернете, назначает встречу в темное время суток, а на встрече нападают, издеваются и грабят. К нему вышла толпа в масках, некоторые были с битами. Наносили сильные удары по лицу и телу и битой по ногам и рукам. Украли телефон, банковскую карту, все документы», — рассказал друг пострадавшего.

Сотрудники полиции убедили избитого парня написать заявление только на утерю паспорта — остальное, по их мнению, заняло бы у молодого человека слишком много времени. Тем не менее пострадавший зафиксировал побои в больнице, но в полицию больше не пошел, поскольку заподозрил полицейских в связи с нападавшими.

«Он получил аудиосообщение с аккаунта человека, на свидание с которым он и приехал на Уралмаш, и в сообщении упоминалась улица, которую молодой человек указал в заявлении об утере паспорта. Ее никто не мог знать, кроме полиции: в заявлении тот указал не ту улицу, где происходило нападение, а более центральную — он думал, это перевело бы его дело в другое, более центральное отделение», — объяснил друг жертвы нападения.

По словам правоохранителей, они не отказывались принимать заявление о побоях — от претензий к нападавшим отказался сам пострадавший. Кроме того, в полиции отметили, что «любой может обжаловать действия полиции, обратившись в вышестоящие органы, в надзорные инстанции».

Участившиеся случаи нападений на ЛГБТ-людей могут быть связаны с недавно прошедшим в Екатеринбурге фестивале Ural Pride Week. Однако организаторы мероприятия с этим не согласны: по словам Анны Плюсниной, фестиваль способствовал тому, что геи начали открыто говорить об агрессии, с которой сталкиваются.

В полиции подтвердить это или опровергнуть не смогли. «Мы не делим граждан по признаку их ориентации: в официальной статистике есть лишь информация о возрасте и поле граждан, пострадавших в результате совершения того или иного преступления», — заявил руководитель пресс-службы Свердловского областного УМВД Валерий Горелых.

Сегодня, в день рождения Владимира Путина, группа Pussy Riot вывесила радужные флаги, символ ЛГБТ-движения, на зданиях ФСБ и Администрации президента, Минкультуры, Басманного ОВД и Верховного суда.

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